Pääkirjoitus: Koronalukuja katsotaan kahdelta kantilta

Korona-aikaa eletään pitkälti myös lukujen kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee paikkakuntakohtaisesti varmistettujen tartuntojen määriä ja tällä viikolla on lisäksi alkanut tilastointi kunnittain koronarokotteiden saaneista.

Ensin mainittujen lukujen toivotaan pysyvän mahdollisimman pieninä, kun taas jälkimmäisiin janotaan nopeaa kasvua. Länsi-Saimaan alueella tilanne on molemmissa tapauksissa asukaslukuun nähden vielä maltillinen.

Tartuntamäärien hillitsemiseen jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan, mutta rokotustahti on lähtökohtaisesti muiden käsissä. Tosin rokotuskattavuus on kiinni yksilöiden aktiivisuudesta siinä vaiheessa, kun oma vuoro kohdalle osuu.

Poikkeusaika voi olla henkisesti hyvinkin kuormittavaa ja kiire kohti normaalia saattaa heikentää harkintakykyä.

Poikkeusaika voi olla henkisesti hyvinkin kuormittavaa ja kiire kohti normaalia saattaa heikentää harkintakykyä. Sen ovat valitettavasti tiedostaneet myös erilaiset huijarit. Hyväksikäyttöyritykset kohdistuvat usein iäkkäisiin, mikä tekee törkeästä toiminnasta entistä vastenmielisempää.

Viimeisimpänä tuli julki tieto koronatilannetta hyödyntäneestä kaupustelijasta Virolahdella. Poliisi kertoi viime sunnuntaina, että epäilty huijari on otettu kiinni, mutta tämä ei ensitiedoista poiketen ollut yrittänyt rokottaa ihmisiä tai tarjota kuvitteellisia rokoteannoksia.

Terveysviranomaiset ovat sittemmin kuitenkin tuominneet mahdollisen koronarokotteiden kaupustelun ja muistuttaneet, että rokotteet ovat ilmaisia, niitä saa vain paikalliselta tervey-denhuollolta ja yhteydenotto tulee aina ensin kirjeellä tai puhelimitse.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

