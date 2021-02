Savitaipaleen kirjastossa voi ihastella puuveistoksia

0

Savitaipaleen kirjastossa on 26. helmikuuta asti esillä savitaipalelaisen Ossi Eteläpään koristeveistoksia.

Eteläpää on harrastanut koristeveistoa 1980-luvulta saakka. Hän toivoo, että näyttelyn myötä muutkin voisivat innostua vastaavasta. Eteläpää on tehnyt myös päivätyönsä puun parissa Kaukaan sellutehtaalla. Hän harrastaa myös metsänhoitoa, metsästystä ja kalastusta. Koristeveistoa varten hänellä on kotonaan työtila.

Eteläpään päämateriaali on koivu. Myös tervaleppää ja pihlajaa on käytetty. Hänen veistämissään huonekaluissa materiaali on pääosin mänty.

