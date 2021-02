Viiden koronatartunnan raja tuli vastaan Lemillä – rokotettuja on Länsi-Saimaan alueella vielä alle 200 per kunta

0

Myös Lemi on nyt noussut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilastoihin.

Viiden tartunnan raja tuli vastaan Lemillä perjantaina 5. helmikuuta. THL ei kerro kuntakohtaisia lukuja, mikäli varmistettuja tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Savitaipaleella varmistettuja koronatartuntoja on THL:n mukaan todettu edelleen yhteensä viisi ja Taipalsaarella 11.

Koronarokotteen on THL:n mukaan saanut Lemillä 110, Savitaipaleella 175 ja Taipalsaarella 146 ihmistä. Toisella annoksella on ehditty rokottaa 22 lemiläistä, seitsemän savitaipalelaista ja 32 taipalsaarelaista.

Eksote tiedottaa alueellaan annetun 4. helmikuuta mennessä 5 134 koronarokotetta, joista osa on tehosteannoksia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

