Savitaipalelaisyrittäjä Petteri Eteläpää johtaa uutta kaakkoissuomalaista henkilöliikenneyhdistystä – tarve järjestäytymiselle heräsi, kun Linja-autoliitto muutti toimintastrategiaansa

Kaakkois-Suomen alueelle on perustettu uusi Kaakkois-Suomen henkilöliikenne ry -niminen yhdistys.

Yhdistys tiedottaa aloittavansa toimintansa ja puheenjohtajana on savitaipalelainen tilausliikenneyrittäjä Petteri Eteläpää.

Kaakkois-Suomessa liikennöivissä linja-autoalan yrityksissä heräsi tarve omasta paikallisyhdistyksestä, kun Linja-autoliitto muutti toimintastrategiaansa ja paikalliset osastot eriytettiin liitosta.

– Olemme kaikki pk-yrityksiä, joilla ei ole resursseja palkata lakimiehiä tai asiantuntijoita tulkitsemaan alan uusimpia vaatimuksia ja lakipykäliä. Kun kokouksissa tapaamme säännöllisesti, vaihdamme ajatuksia ja kehitämme itseämme yrittäjinä ja haluamme tehdä toimialaamme entistä turvallisemmaksi ja toimivammaksi. Järjestämme muun muassa tietoiskuja käyttäen eri alojen vierailevia esitelmöitsijöitä sekä teemme mielenkiintoisia opintomatkoja, Petteri Eteläpää kertoo tiedotteessa.

– Kiinnostusta yhdistystämme kohtaan on ollut jo mukavasti. Emme me toki pääsykokeita jäseneksi pääsemiseksi pidä, mutta edellytämme kyllä, että jäsenistömme koostuu luotettavista ja hyvämaineisista henkilöliikenneluvalla liikennöivistä yrityksistä ja yrittäjistä, hän jatkaa.

Linja-autoliitto on vuosikymmenten ajan ollut bussiyritysten ammatillinen yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, joka on jakautunut alueellisiin osastoihin.

Uusi yhdistys teki kuitenkin tietoisen ratkaisun valitsemalla nimeensä sanan ”henkilöliikenne”.

– Alueellisuus on tärkeämpää kuin jako taksien ja linja-autojen välillä. Meillä on hyvin samankaltaiset ilot ja surut, oli alla oleva auto iso tai pieni, Eteläpää huomauttaa.

Tiedotteen mukaan Kaakkois-Suomen Henkilöliikenne -yhdistys uskoo toimivan ja mutkattoman edunvalvontatyön jatkuvan tulevaisuudessakin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

