Vaalikynä: Taipalsaari – paras paikka perheelle

0

Taipalsaaren kunnan strategian kolme peruspilaria ovat elinvoimainen, yhteisöllinen ja taloudellisesti itsenäinen.

Elinvoima syntyy asukasluvun kehityksestä ja sitä kautta taloudellisesta menestyksestä verotulojen kasvun myötä. Ilman asukasmäärän kasvua, tai edes pysymistä ennallaan, kunnan verotulot kääntyvät ennen pitkää miinuskehitykseen ja sen myötä häviää kunnan elinvoima.

Uusien asukkaiden saaminen kuntaan on avainkysymys kunnan elinvoimaisuuden säilyttämisessä ja jopa kunnan itsenäisenä pysymisessä.

Viimeisten väestöennusteiden mukaan Taipalsaaren asukasluku pienenee keskimäärin 35 asukkaalla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Kunnassa tällä hetkellä asuvien lasten määrän pohjalta laskettu peruskoululaisten – 1.–9.-luokkalaiset – määrä suorastaan romahtaa vuoden 2023 jälkeen.

Tämä laskelma ei kuitenkaan ota huomioon mahdollisen sisään- ja ulosmuuton vaikutuksia. Siksi syntyvyyden nousun lisäksi kunnassa tarvitaan parempia vetovoimatekijöitä, jotta jatkossa kuntaan muuttaisi enemmän uusia lapsiperheitä kuin täältä muuttaa pois.

Mitä sitten voisivat olla ne porkkanat, joiden perässä nuoret parit ja lapsiperheet valitsivat meidän kauniin kuntamme perheensä kasvupaikaksi?

Kun koulu on tarjolla, uudet lapsi-perheet muuttavat sen ansiosta kuntaan.

Alakoulun rakentaminen Saimaanharjulle on torjuttu vedoten lapsimäärän, mikä sinänsä onkin luja argumentti, jos muuttovirtaa ei saada kääntymään kuntaan päin. Mutta kun kyseessä on niin sanottu muna vai kana-ongelma, voisi asian ajatella toisinkin päin:

Kun koulu on tarjolla, uudet lapsiperheet muuttavat sen ansiosta kuntaan. Esitän kunnan kannalta riskittömän mallin tämän asian toteuttamiseksi. Rakennetaan Saimaanharjulle kahdeksanhuoneinen puhtaan sisäilman hirsirakennus – 600 neliömetriä, 1,5 miljoonaa euroa – , johon kuusiluokkainen alakoulu opettajainhuoneineen ja erikoisluokkineen voi sijoittua esimerkiksi viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella.

Mikäli viiden vuoden jälkeen lapsimäärät putoaisivat ennusteiden mukaisesti, voisi koulun lakkauttaa ja rakennuksen muuttaa seniorikaksioiksi eikä kunnalle jäisi tyhjää koulurakennusta riesaksi. Yhden rivitalon lisäksi purettavan u-koulun tontille sopii useampiakin, 3–6, edellä kerrotun kokoisia rivitaloja, minkä ansiosta alueelle voitaisiin suunnitella senioririvitaloalue.

Esteettömiä senioriasuntoja tarvitaan niille isoissa perheasunnoissa asuville eläkeläisille, jotka haluaisivat muuttaa pienempään ja helppohoitoisempaan asumismuotoon Taipalsaarella. Heidän ei enää, pienempien asuntojen tarjonnan puuttuessa Taipalsaarelta, tarvitsisi muuttaa kaupunkiin.

Perlaconin tilastojen mukaan Taipalsaari on menettänyt 2000-luvulla eniten aikuisikäisiä asukkaita juuri 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä, mihin suurin syy on pula sopivista asunnoista. Näin vapautuisi edullisia perheasuntoja uusille lapsiperheille ja positiivinen kierre uusien asukkaiden saamiseksi kuntaan pääsisi alkamaan.

Luonnollinen toteuttaja senioriasuinalueelle olisi kunnan konserniyhtiö Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot. Ensialkuun yhtiö voisi toteuttaa kaksi taloa kerrallaan, jolloin saataisiin synergiaetua suunnittelu- ja rakennuskustannuksissa sekä rahoituskuluissa. Ensimmäinen talo pantaisiin viideksi vuodeksi kouluksi ja toinen talo suoraan vuokra-asunnoksi.

Pienten lasten alakoulun ja senioriasuinalueen lisäksi kunnassa tarvitaan vielä paljon muita pieniä juttuja, jotka joko vähentävät kuntaan muuttamisen esteitä tai lisäävät veto- ja pitovoimaa. Haastankin kaikki yhdessä ideoimaan, miten Taipalsaaren kunnasta saadaan ”paras paikka perheelle”.

HEIKKI NIIVA (ts-liike)

kunnanvaltuutettu,

kuntavaaliehdokas

Taipalsaari

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.