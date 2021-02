Asukasneuvojalle on tarvetta Taipalsaarella – ARA myönsi kunnalle jatkoavustusta talousneuvontaan – viime vuonna neuvonnan turvin saatiin estettyä monia häätöjä kodeista

0

Taipalsaarella aloittaa alustavan suunnitelman mukaan huhtikuun alussa asukasneuvoja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt jälleen kunnalle valtionavustusta vuokra-asukkaiden talousneuvontaan, minkä turvin asukasneuvoja saadaan kuntaan. Kyseessä on jatkoa viime vuonna alkaneelle hankkeelle, jossa on tarkoitus pyrkiä vuokra-asujien elämänhallinnan parantamiseen.

Tavoite on myös vähentää heidän joutumistaan talousvaikeuksiin. Hankkeella on mahdollista vaikuttaa noin 30– 40 henkilön talouden tasapainottamiseen ja toimeentuloon.

Hankkeen toteuttaja on kunnan Työllistämisyksikkö yhdessä Kiinteistö Oy Taipalsaaren Asuntojen ja Taipalsaaren Vanhustentaloyhdistys ry:n kanssa.

Asukasneuvojaksi valitaan sosiaalialan ammattilainen, jolla on koulutuksensa lisäksi työkokemusta sosiaalitoimen ja kasvatuspuolen toimialoilta, kuten esimerkiksi moniongelmaisten henkilöiden parissa työskentelystä.

Haku tehtävään alkoi torstaina 11. helmikuuta. Hakea ehtii maaliskuun alkuun saakka. Hankevastaava Ismo Roiha Taipalsaaren kunnasta kertoo, että kiinnostuneita on ollut jo useita.

– Viime vuonnakin taisi olla 19 hakijaa, hän muistelee.

Korona-aika asetti haasteensa hankkeelle viime kerralla, sillä tapaamisten määrää jouduttiin minimoimaan. Tarkoitus on, että asukasneuvoja tapaa yhteyttä ottaneita. Yhteydessä voi olla, jos taloudellinen tilanne on heikentynyt tai vuokranmaksussa on ongelmia.

Roiha muistelee, että yhteydenottoja tuli vuosi sitten useita kymmeniä. Pariakymmentä pystyttiin auttamaan merkittävästi.

Avun turvin voitiin muun muassa estää häätöjä asunnoista.

– Saatiin autettua vuokravaikeuksissa olevia. Toivottavasti nyt päästään käymäänkin ihmisten luona, Roiha toteaa.

Sopiva henkilö tehtävään uskotaan löytyvän. Mikäli aloitus onnistuu jo ennen huhtikuun alkua, voi työ alkaa aiemminkin. Asukasneuvojan työpiste tulee sijaitsemaan Taipalsaaren kunnantalolla. Työskentelyalue on Taipalsaari.

Asukasneuvonta on asumissosiaalista työtä, jota asukasneuvoja asumistukihenkilönä tekee. Vuokra-asukkaiden talousvaikeuksia pyritään ennaltaehkäisemään ja niiden kärjistymistä estämään. Työnkuvaan kuuluu neuvonta ja ohjaus, asumiseen liittyvä palveluohjaus ja sosiaaliohjauksen keinoin tapahtuva elämänhallinnan tukeminen.