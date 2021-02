Vaalikynä: Ovatko asiat kunnassa liian hyvin?

0

Kohta on äänestyspäivä Suomen tärkeimmissä vaaleissa. Tämä ei näy ehdokkaaksi lähtevien runsautena.

Herää aiheellinen kysymys, ovatko asiat kunnassa liian hyvin, kun ei ole tarvetta ja halukkuutta lähteä asioita parantamaan.

Olemmeko liian tyytyväisiä vallitseviin olosuhteisiin kunnassa ja Suomessa? Ei tarvitse tehdä mitään! Kuitenkin juuri näissä kuntavaaleissa valitaan edustajamme turvaamaan tulevaisuutta. Vaalituloksella on myös iso merkitys viestinä valtakunnan tasolle. Kantakaamme vastuumme tulevaisuudesta.

Savitaipaleenkin väkiluku laskee jatkuvasti. Jos sitä ei pysäytetä, edessä on tuhon tie ja sitten selvitys ja lopuksi kuntaliitos. Ei kai tämä ole meidän tavoitteemme?

Minusta hallituksen ajamaa mallia ei tule toteuttaa.

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus on viemässä kunnanvaltuustolta rahat ja päätäntävallan suurempaan osaan kunnassa nykyisin päätettävistä asioista.

Lisäksi puuhataan uutta maakuntatason veroa, joka entisestään kiristää niin kuntataloutta kuin yrittäjiä ja kuntalaisia. Minusta meillä Etelä-Karjalassa on tehty hyvä sote-ratkaisu jo ajat sitten eli luotiin Eksote. Tehkööt muualla Suomessa saman kuntalähtöisen mallin, se on demokratiaa.

Minusta hallituksen ajamaa mallia ei tule toteuttaa. Tärkein asia, eli potilaan pääsy hoitoon, ei parane yhtään ja verot nousevat. Kaiken päällimmäiseksi puuhataan kiireellä autoilun verotuksen kiristämistä ilmastomuutoksen torjunnan nimissä.

Tähän hosumiseen ei ole mitään tarvetta, koska tekninen kehitys ja kansalaiset itse hoitavat asian ilman, että heidät laitetaan polvilleen. Maaseudulla autoliikenne on välttämätöntä.

Suomen kannalta yksi pahimmista virheistä ollaan tekemässä, kun väärien perusteluiden pohjalta halutaan tuhota Suomen hiilitasapainon ja kansantalouden kannalta maailman paras maa- ja metsätalous.

KARI KOTIRINTA (kok.)

kunnanvaltuutettu,

kuntavaaliehdokas

Savitaipale

