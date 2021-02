Lukijan mielipide: Työelämäosallisuutta tukevat palvelut kuntiin

0

Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus (typ) tukee työttömien asiakkaiden työllistymistä monialaisella yhteistoimintamallilla.

Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa saman katon alta työ- ja elinkeinotoimiston (te), Eksoten ja Kelan palveluja. Te-toimisto, kunta tai Kela ohjaa asiakkaansa työvoiman palvelukeskuksen asiakkaaksi typ-laissa määriteltyjen asiakaskriteerien perusteella.

Saavatko Taipalsaaren kunnan pitkäaikaistyöttömät esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan ohjaavia palveluja Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikköön?

Taipalsaaren kunta on toteuttanut kuntouttavan työtoiminnan lakia aktiivisesti vuodesta 2017 Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikön eri toimintayksiköiden työtoiminnoissa sekä kunnan eri hallintokunnissa.

Allekirjoittanut aloitti Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikössä vuonna 2017 kehittämään erilaisia työtoimintoja kunnassa pitkäaikaistyöttömille, jotka tulevat esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat olleet koko kolmen vuoden aikana vähäiset, kun niitä verrataan Taipalsaaren kunnan Kelalle maksettaviin työmarkkinatukimaksujen asiakasmääriin.

Työelämäosallisuutta tukevien palvelujen kulujen osuus, johon Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus sisältyy, ovat yhteensä olleet 44 700 euroa, jolla työvoiman palvelukeskus kattaa kunnan asiakkaiden erilaiset palvelut, myös kuntouttavan työtoimintaan ohjattavat asiakaspalvelut kunnan työllistämisyksikköön.

Allekirjoittajana on tunne, että ohjaukset kuntouttavaan työtoimintaan ovat olleet vuositasolla liian vähäiset suhteessa niiden asiakkaiden määrään, jotka olisivat hyötyneet työtoiminnasta. Myös kunnan elinvoimaisuus lisääntyy, kun useampi palveluja tarvitseva ohjautuu työtoimintoihin.

Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksella on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä laaja, monipuolinen ja hyvä palvelutarjonta asiakkailleen, josta kuntouttava työtoiminta on vain yksi palvelumuoto.

Parantaisiko tilannetta se, että Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen antamat palvelut, kuten monialaiset aktivointisuunnitelmat, tehtäisiin kunnissa lähellä asiakasta ja tarvittaessa yhdessä kunnan työllistämisyksikön palveluohjaajan kanssa. Palveluohjaaja voi heti kertoa asiakkaalle työllistämisyksikön tarjoamat monipuoliset sekä eri ammattialoilta olevat työtoimintapaikat. Pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu kunnissa sekä Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärissä lisää painetta edellyttää yhteistyön tehostamista kaikilla sektoreilla.

JOUKO KORHONEN

palveluohjaaja

Taipalsaaren kunnan

työllistämisyksikkö

