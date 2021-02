Saimaan uusi pyörälautta käy kesällä myös Partakoskella – ylitykset Sarviniemen ja Kyläniemen välillä jatkuvat – alukselle voi ehdottaa nimeä Facebookissa

Viime kesänä suosituiksi nousseet vesistönylitykset Taipalsaaren ja Sarviniemen välillä jatkuvat, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö tiedottaa.

Virkitysaluesäätiö kertoo tehneensä Arctia Oy:n kanssa sopimuksen väyläaluskäytöstä vapautuvan aluksen pitkäaikaisesta vuokraamisesta mainitulle reitille.

– Pyöräilijöiden määrän odotetaan reitillä kasvavan, sillä uuden aluksen kapasiteetti on suurempi kuin viimevuotisella Roope-Saimaa -aluksella, vuoroja ajetaan enemmän viikoittain ja kausi aloitetaan jo toukokuussa. Pyörälautta-alukselle haetaan liikennöinnistä vastaavaa operaattoria. Tarjouskilpailu käynnistetään helmikuun loppuun mennessä, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä kerrotaan.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on saanut Kaakkois-Suomen ely-keskukselta avustuksen muutoksiin, jotka on tehtävä työkäytössä olleen aluksen katsastamiseksi matkustajakäyttöön.

Yleishyödyllisen investointihankkeen kohteena on mahdollistaa ja laajentaa pyöräilyä ja retkeilyä eteläisellä Saimaalla. Lautalle voi ottaa matkustajiksi polkupyöräilijöitä ja moottoripyöräilijöitä kulkuneuvoineen sekä kävelijöitä.

Heinäkuussa ajetaan koeluontoisesti myös reitti Sarviniemestä Savitaipaleen Partakoskelle. Lisäksi aikatauluun pyritään mahduttamaan retkiä virkistysaluesäätiön retkisatamiin.

Päiväretki Sarviniemestä Kyläniemeen on mahdollista päivittäin vilkkaimman sesongin aikana, kun tämä väli ajetaan kahdesti.

– Aikataulut julkaistaan kevään aikana, samoin kuin käyttöön otettava lippujen varausjärjestelmä, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön tiedotteessa todetaan.

Uuden pyörälautan nimeämiseksi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö järjestetää nimikilpailun, johon voi osallistua 15. maaliskuuta asti Facebookissa: facebook.com/virkistysaluesaatio.

Ehdotuksen tehneiden kesken arvotaan matkalippuja pyörälautalle. Asiantuntijaraati valitsee käyttöön otettavan nimen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

