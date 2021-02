Perussuomalaiset julkaisi lisää kuntavaaliehdokkaita Savitaipaleella – puolue tavoittelee kolmea valtuustopaikkaa

Perussuomalaisten Savitaipaleen paikallisyhdistys on täydentänyt kuntavaalien ehdokaslistaansa.

Ehdokkaita on nyt seitsemän: Heli Enberg, Janne Juuti, Jouni Kontunen, Juhani Kylliäinen, Juha Niemi, Vesa Niiva ja Maija Saimalahti.

Perussuomalaisten tavoitteena on saada Savitaipaleen tulevaan kunnanvaltuuston kolme edustajaa.

– Pidän sitä hyvinkin mahdollisena. Arvoitus on kuitenkin se, miten saadaan äänestäjät liikkeelle näin koronan kiusaamana aikana, yhdistyksen puheenjohtaja Maija Saimalahti kertoo.

MATIAS LÖVBERG

