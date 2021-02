Koronatilanne: Etelä-Karjala siirtyi leviämisvaiheeseen – kuuden henkilön kokoontumisrajoitus astui voimaan heti

0

Etelä-Karjala on siirtynyt koronaviruksen leviämisvaiheeseen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä päätti asiasta ylimääräisessä kokouksessaan torstaina 25. helmikuuta. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Leviämisvaiheeseen siirtyminen merkitsee uusia rajoitustoimia. Alueellinen tilannekuvatyöryhmä ennakoi Aluehallintovirastolta odotettavaa päätöstä ja asetti välittömästi voimaan kuuden henkilön kokoontumisrajoituksen. Rajoitus koskee kaikkia ulko- ja sisätiloja. Lisäksi kaikkia toimielimiä kehotetaan siirtymään etäkokouksiin.

Tilannekuvaryhmä perustelee tiedotteessa kiihtymisvaiheeseen siirtymistä sillä, että ilmaantuvuusluku ja positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista koronanäytteistä ovat rajussa kasvussa. Muuntoviruksen esiintyvyys Etelä-Karjalassa on tällä viikolla osoittautunut huomattavan suureksi. Tilannekuvaryhmän mukaan Eksoten alueella ei tällä hetkellä ole lisääntynyttä sairaalahoidon tarvetta, mutta sairaalahoidon riittävyyteen varaudutaan ennalta. Tartunnanjäljitys Eksoten alueella onnistuu toistaiseksi hyvin.

– Rajoitustoimet ovat sijoitus Eksoten terveydenhuollon järjestelmän turvaamiseen sekä eteläkarjalaisten ihmisten terveyden turvaamiseen, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula selventää.

Tilannekuvaryhmä on päättänyt päivittää voimassa olevat suositukset vastaamaan nykyistä tilannetta. Uudet, tiukentuvat suositukset ja rajoitukset astuvat voimaan maaliskuun alussa, jolloin niistä on luvassa lisää tietoa. Toistaiseksi voimassa ovat aiemmin voimaan asetetut kiihtymisvaiheen suositukset ja rajoitukset.

– Suositusten teho riippuu täysin ihmisten halusta noudattaa niitä. Mitä napakammin yhdessä ehkäisemme tartuntojen syntymistä, sitä tehokkaampia suositukset ovat ja sitä vähemmän niitä on tarve tiukentaa. Koronavirus on tartuntatauti. Kun tapaat vähemmän ihmisiä, huolehdit yli kahden metrin turvavälistä ihan joka paikassa sekä käytät näiden toimien lisäksi maskia ja peset käsiä, olet jo tehnyt paljon, Karhula neuvoo.

SOILE TANKKA

