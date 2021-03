Europaeus-kirjailija Ilkka Huovio sai Kalevalan päivänä Vuoden Elias -palkinnon – Elias Lönnrot -seuran mukaan viime kesänä ilmestynyt Europaeus 1883 -kirja on kulttuurihistoriallinen kokonaisteos Savitaipaleen suurmiehen elämän tärkeimmistä vaiheista

0

Kanslianeuvos Ilkka Huoviolle on myönnetty Vuoden Elias -palkinto, jonka jakaa Elias Lönnrot -seura.

Palkinto luovutettiin Kajaanissa Kalevan päivänä 28. helmikuuta pidetyssä pienimuotoisessa Kalevala-juhlassa.

Vuoden Elias -palkinto on tunnustus erityisesti Huovion tekemästä ajankohtaisesta tutkimustyöstä D.E.D. Europaeuksen vaikutuksesta uuden Kalevalan syntyyn.

Huovion kirjoittama Europaeus 1883 -kirja ilmestyi viime kesänä. Huovio on perehtynyt savitaipalelaisen Europaeuksen syntymäseutuun ja elämäntyöhön 1950-luvulta lähtien.

Elias Lönnrot -seuran palkintoperustelujen mukaan hän onkin tekemänsä ylipistollisen, paikallisen ja oman tutkimustyönsä pohjalta työstänyt kirjastaan kulttuurihistoriallisen kokonaisteoksen Europaeuksen elämän tärkeimmistä vaiheista.

D.E.D. Europaeuksen syntymästä tuli viime vuonna kuluneeksi 200 vuotta. Kansanrunouden kerääjänä hän tuki huomattavalla tavalla Elias Lönnrotin toimittaman ja vuonna 1849 ilmestyneen Kalevalan uuden version syntyä. Myös sen arviointiin Europaeus osallistui.

Huovion kirjassa Europaeuksen suhdetta oppi-isäänsä Lönnrotin on kuvattu tarkasti ja Savitaipaleen suurmiehen runonkeruumatkat Vienan Karjalaan, Inkeriin ja Viroon ja vuosina 1845–1854 avautuvat entistä tarkemmin.

Vuonna 1942 syntynyt Savitaipaleen ympärivuotinen vapaa-ajan asukas Ilkka Huovio on toiminut Helsingin yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun eri viroissa vuosina 1969–2006, viimeksi professorina.

Vuodesta 2000 alkaen Huovio on ollut Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dosentti. Kanslianeuvoksen arvon hän sai vuonna 2017.

Vuoden Elias -palkinnon perusteena mainitaan myös Huovion merkittävä työ Kainuun kulttuurin hyväksi.

Europaeuksen löytämä Kullervo-runo inspiroi Tolkieniakin

Kalevalan Kullervo-runon alkuperä on Inkerissä, mistä D.E.D. Europaeus löysi sen, kokosi ja toimitti Lönnrotille.

Traaginen runo sai valtavan ulottuvuuden, kun J. R. R. Tolkien kirjoitti Kullervosta oman version vuosina 1912–1914.

The Story of Kullervo on Tolkienin ensimmäinen proosamuotoinen fantasiateksti ja esikuva hänen myöhemmille tarinoilleen.

Kalevalan ja Kullervon innoittamat Tolkienin teokset ovat olleet valtava menestys, kuten myös hänen teostensa pohjalta tehdyt elokuvat.

