Lemillä työllistetään 30 nuorta kesäksi – työkokemusta nuori voi saada yrityksiltä tai kunnalta

0

Lemin kunta tukee nuorten työllistymistä lemiläisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Myös kunta tarjoaa työpaikkoja.

Tämän vuoden kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille on haussa 24.2.– 30.4. Kunta maksaa tukea 300 euroa per nuori. Tuki myönnetään yhtäjaksoiselle työsuhteelle, joka on 1.5.– 31.8.2021 välisellä ajalla. Työajan tulee olla vähintään 60 tuntia tai kymmenen päivää, ja työstä tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tukea on varattu siten, että se riittää 15 nuoren työllistämiseen. Tuki yritetään jakaa mahdollisimman monen lemiläisen yrityksen ja yhteisön hyväksi siten, että kukin voisi työllistää ainakin kaksi nuorta. Jos hakijoita ei tule tarpeeksi, samalle yrittäjälle voidaan maksaa useammasta nuoresta. Tukipäätökset tehdään toukokuussa. Päätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja saa sähköpostilla leminkunta@lemi.fi.

Lisäksi Lemin kunta tarjoaa kesätöitä nuorille. Kunnan nuorten kesätyönhaku on alkanut, ja hakulomake löytyy kunnan verkkosivuilta Ajankohtaista-osiosta.

Kunta työllistää 15 nuorta. Työaika on kaksi viikkoa 7.6.– 6.8. välillä. Työpaikat tulevat olemaan vapaa-aikatoimessa ja teknisessä toimessa.

Hakuaika päättyy 9. huhtikuuta kello 14.