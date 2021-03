Rajoitustoimien odotetaan kiristyvän Etelä-Karjalassa maaliskuussa – Pieniäkin kokoontumisia on aluehallintoviraston mukaan syytä välttää

0

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Etelä-Karjalassa maaliskuussa, alue on edelleen leviämisvaiheessa. Alueellisen tilannekuvaryhmän mukaan muuntoviruksen esiintyvyys Etelä-Karjalassa on noussut huomattavan suureksi.

Pieniäkin kokoontumisia on Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) mukaan syytä välttää.

Kunnat linjaavat tarkemmin toimintaansa avin tulevan ohjeistuksen mukaan.

Kuntien julkisten tilojen kuten uimahallien, kirjastojen ja museoiden mahdollisesta tulevasta sulkemisesta päättävät kunnat itse.

Yksityistilaisuuksissa on suositusten mukaan voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus ja julkisissa kokoontumisissa raja on 20 henkilöä.

Työnantajia kehotetaan edelleen järjestämään etätyötä työtehtävissä, joissa se on mahdollista

Matkustamista alueille, joissa koronatilanne on Etelä-Karjalaa pahempi, suositellaan välttämään..

Yläkouluissa ja toisella asteella suositellaan siirtymään etäopetukseen kolmen viikon ajaksi 8. maaliskuuta alkaen. Alakoulut jatkaisivat kuitenkin toimintaa lähiopetuksessa.

– Ylioppilaskirjoitukset järjestetään aikataulun mukaisesti liikuntatalolla terveysturvallisuutta noudattaen, Savitaipaleen lukion rehtori Petri Kyyrä kertoo.

Etelä-Savossa Essoten alue on kiihtymisvaiheessa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston 26. helmikuuta antaman päätöksen mukaan yleisölle avoimissa tiloissa on varmistettava, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös on voimassa 15. maaliskuuta asti.

Essote on avannut 3. maaliskuuta alken rokotusaikoja uusille ikäryhmille. Rokotusajan saavat varata vuosina 1941–1945 syntyneet ikäihmiset sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat 70 vuotta täyttäneet puolisot.

Samalla avataan ajanvaraus myös vuosina 1962–1971 syntyneille THL:n riskiryhmän 1 taustasairauksia sairastaville.