Pääkirjoitus: Kiusaaminen on aina väärin

Taipalsaaren valtuustossa jätettiin viime keskiviikkona aloite kiusaamisen kitkemiseksi kunnassa. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että kunnassa laadittaisiin poliisin ja muiden viranomaisten kanssa ohjeistus, joka mahdollistaisi nykyistä selkeämmät ohjeet ja toimintamallit kiusaamistilanteisiin.

Kiusaaminen on valitettava ongelma, jota on vaikea saada kuriin. Erilaisten somealustojen myötä kiusaamispaikat ja -tavat vain lisääntyvät.Toisinaan voi olla hankalaa määritellä mikä on kiusaamista. Joku voi pahoittaa mielensä toisen vitsinä kuittaamalle asialle.

Äärimmäisenä esimerkkinä on viime aikoina paljon julkisuudessa ollut Koskelan teinisurma, jossa tunnolliseksi ja hiljaiseksi kuvattu poika lopulta menetti henkensä vuosia jatkuneen koulukiusaamisen jälkeen. Nimittely oli vuosien saatossa vaihtunut fyysiseksi väkivallaksi. Lopputulos oli se kaikkein pahin mitä kuvitella saattaa. Tapaus on saanut laajaa huomiota ja järkyttänyt koko maata. On syytä pohtia mistä tekijöiden kyky moiseen voi kummuta. Mitä olisi voitu tehdä toisin, niin uhrin kuin tekijöiden kohdalla?

Etelä-Karjalassa toimii lainvastaisten tekojen työryhmä, johon kuuluu viranomaisia ja Eksoten, pelastuslaitoksen ja poliisin edustajia. Työryhmä on tehnyt ohjeistuksen, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Taipalsaarelle halutaan vastaava oma ohjeistus. Kiusaamista ei ole määritelty laissa, mutta kiusaamiseksi kutsuttu teko voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Aloitteen tekijät Taipalsaarella ovat hyvällä asialla. Kiusaaminen voi jättää elinikäisiä traumoja. Kaikki teot sen kitkemiseksi on suotava tehdä.

Tehtävä on vaikea, mutta kaikki puuttuminen on hyvästä. Kiusaaminen on usein vähättelevän kuuloinen termi.

Anniina Meuronen