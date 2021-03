Karelian Gaming kokoaa loppukuusta Etelä-Karjalan peli-intoiset kahdeksi päiväksi koneiden ääreen – tapahtumalla pyritään murtamaan myös pelimaailmaan liittyviä myyttejä

0

E-urheilutapahtuma Karelian Gaming toteutetaan terveysturvallisesti online-tapahtumana 26.–27. maaliskuuta.

Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti eteläkarjalaisille nuorille, mutta se tarjoaa sisältöä myös vanhemmille, opettajille, nuorisotyöntekijöille ja yrityksille, tapahtuman tiedotteessa kerrotaan.

Tapahtumassa on tarjolla nuorten suosimia pelejä, kuten Minecraftia, Among Usia, Fortnitea ja CSGOta. Osassa peleistä järjestetään turnauksia, mutta mukaan pelaamaan pääsee myös ilman kilpailullisuutta.

Järjestäjä lupaa, että tarjolla on luovuutta, tiimityötä ja hoksottimia vaativia tehtäviä, kuten piirtämistä, rakentamista ja tietovisoja.

Ensimmäinen osa tapahtumasta järjestetään koulupäivän aikana perjantaina, minkä jälkeen pelaamista jatketaan vapaa-ajalla.

Mukana tulee olemaan myöskin perhetapahtumaosio.

E-urheilu on suosiotaan kovaa vauhtia kasvattava harrastus, joka on ohittanut 18–29-vuotiaissa miehissä kiinnostuksessa jo jääkiekon. Suomessa on jo puoli miljoonaa e-urheilun täysi-ikäistä kannattajaa, tiedotteessa kerrotaan.

Pelaaminen on saanut osakseen myös kritiikkiä ja Karelian Gaming -tapahtuma pyrkii murtamaan pelimaailmaan liittyviä myyttejä. Mukana on tietoiskuja, joiden avulla tuodaan esille harrastuksen hyviä puolia – esimerkiksi uusia kaverisuhteita, tiimityötaitoja sekä koulutus- ja työpolkuja.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä MINT-projekti ja Trailblazers.

MINT on EU-rahoitteinen Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteeminen kehittämisprojekti, jossa ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto sekä Savitaipaleen, Taipalsaaren, Luumäen, Parikkalan ja Rautjärven kunnat.

Karelian Gaming

Maksuttomaan tapahtumaan osallistutaan verkossa osoitteessa www.kareliangaming.fi.

Aikataulu: perjantai 26.3. klo 9–14 alakoululaisten päiväpelit ja klo 17–22 nuorten iltapelit, lauantai 27.3. klo 12–16 perhetapahtuma ja klo 12–24 nuorten pelit.

Järjestäjät MINT-projekti (Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen) ja e-urheilutiimi Trailblazers.

SOILE TANKKA

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.