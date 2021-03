Taipalsaaren Pönniälänkankaalta suunnitellaan pohjavedenottoa – ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta pidetään virtuaalinen yleisötilaisuus tiistaina 16. maaliskuuta

0

Taipalsaaren Pönniälänkankaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA) pidetään virtuaalinen yleisötilaisuus tiistaina 16. maaliskuuta kello 17.30.

Yleisötilaisuuteen voi osallistua hankkeen YVA-menettelyn verkkosivuilla noin vuorokausi ennen tilaisuuden alkua julkaistavasta linkistä.

Tilaisuuden järjestävät Kaakkois-Suomen ely-keskus, Lappeenrannan Energia ja suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll.

Lappeenrannan Energian tiedotteen mukaan Lappeenrannan Lämpövoima Oy on toimittanut 24. helmikuuta Kaakkois-Suomen ely-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien vedenottoa Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesialueelta ja otetun veden johtamista Lappeenrantaan.

Lappeenrannan Lämpövoiman tavoitteena on turvata hyvälaatuisen veden saanti Lappeenrannan seudun asukkaille ja yrityksille.

– Tämän vuoksi suunnitellaan pohjavedenottoa Taipalsaarella sijaitsevalta Pönniälänkankaalta, joka on Suomen suurimpia pohjavesialueita. Suunniteltu vedenottomäärä on 10 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä YVA-lain mukaan edellyttää ympäristövaikutusten arviointia, tiedotteessa kerrotaan.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on yhtiön laatima suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on tiedot hankkeen suunnitelmista, tarvittavista luvista sekä arvio toteutusaikataulusta.

YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia muun muassa maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoon sekä luonnonvarojen käyttöön.

YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan 6. huhtikuuta saakka Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan kaupungin ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla.

Arviointiohjelma on nähtävillä Taipalsaaren kunnantalolla ja Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä sekä Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tiloissa Kouvolassa.

Lisäksi ohjelma on saatavissa myös sähköisesti Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

