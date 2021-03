Kimmo Kainulaisesta on tulossa Kangasniemen uusi kunnanjohtaja – Savitaipaleella alkaa myös kiinteistöpäällikön rekrytointi

0

Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen valinta Kangasniemen kunnanjohtajaksi on sinettiä vaille selvä.

Kangasniemen kunnanhallitus päätti viime maanantaina esittää sikäläiselle kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajaksi valitaan ensi elokuun alusta alkaen nimenomaan Kimmo Kainulainen. Varalle ei esitetty ketään.

Kangasniemen kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta ensi maanantaina 22. maaliskuuta.

Samalla, kun Savitaipaleella alkaa siis suurella todennäköisyydellä uuden kunnanjohtajan haku, käynnistetään myös uuden kiinteistöpäällikön rekrytointi.

Kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt nykyiselle kiinteistöpäällikölle Mikko Holstille eron syyskuun alusta alkaen ja viime maanantaina kunnanhallitus hyväksyi viran täyttöluvan 1. syyskuuta alkaen. Tehtävä pyritään kuitenkin täyttämään mahdollisimman pian, sillä tulossa on laajoja hankkeita.

Holsti aloittaa uudessa työssään jo toukokuun alussa.

Hän on kuitenkin luvannut opastaa virkavapaansa aikana Savitaipaleen tulevaa kiinteistöpäällikköä tehtävässään alkuun.

