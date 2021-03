Pääkirjoitus: Ehdokkaat ja äänestäjät saivat aikalisän

0

Kuntavaalien siirtämisestä noussut pienoinen myrsky on laantunut. Tilanne on hyväksytty ja katseet suunnattu suosiolla kohti kesää ja varsinaista vaalipäivää 13. kesäkuuta. Eduskunta, joka lopullisen päätöksen asiassa tekee, sai hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä viime perjantaina.

Ehdokashakemukset tuli jättää alkuperäisen vaalipäivän linjauksen mukaan jo viime viikolla, mutta listoja voi muuttuneen tilanteen myötä päivittää 4. toukokuuta asti. Toistaiseksi Länsi-Saimaan alueelta tiedossa olevat ehdokkaat olemme listanneet verkkosivuillemme ja tänään 18. maaliskuuta ilmestyneeseen painettuun lehteen. Tällä hetkellä ehdokkaita on vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2017. Pahimmat pelot listojen kutistumisesta eivät onneksi toteutuneet.

Alkuvuoden aikana orastavakin vaalikuume jäi kuitenkin väistämättä koronan varjoon. Nyt puolueilla ja ehdokkailla on hyvän aikalisän paikka. Teemoja voidaan terävöittää, strategiaa hioa ja ehdokashankintaakin jatkaa. Myös kuntalaisilla on mahdollisuus punnita omaa ehdokastaan entistä tarkemmin. Ilman koronaakin tulevilla kunnanvaltuutetuilla on edessään entistä haastavampia päätöksiä, joten automaattiohjauksella ei soisi kenenkään parhaaksi katsomaansa numeroa äänestyslipukkeeseen kirjoittavan.

Tautitilanne haastaa ehdokkaat ja pakottaa vaalikampanjoinnin uuteen asentoon, kun perinteiseen kenttätyöhön tuskin kevään aikana on samanlaisia mahdollisuuksia kuin normaalisti. Toreilla ja teltoilla ei siis ainakaan ihan heti tavata, joten äänestäjien tavoittaminen vaatii uudenlaisia ponnisteluja.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

