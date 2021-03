Taipalsaaren Pappilanniemen tonttien alekampanja valmistellaan uudelleen – vapaana on edelleen yli 30 omakotitonttia – viimeisin kauppa on tehty tammikuussa 2020

0

Taipalsaaren kunnanhallitus käsitteli viime viikolla Pappilanniemen myymättömien tonttien alennuskampanjaa.

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa esitti kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnanvaltuustolle, että Pappilanniemen vapaat tontit myydään kunnan 450-vuotisjuhlavuonna 45 prosentin alennuksella.

Päätösesityksessä oli myös maininta siitä, että Pappilanniemen yksittäisiä tontteja voidaan hinnoitella ja myydä Taipalsaaren kunnanhallituksen erikseen päättämällä tavalla, esimerkiksi huutokaupalla.

Kunnanhallituksen kokouksessa Taipalsaari-liikkeen Mari Hulkkonen esitti Rauno Kankkusen (sd.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Keskustelun jälkeen päätös uudesta valmistelusta tehtiin yksimielisesti.

Hintojen pudottaminen Pappilanniemessä on tullut esille, kun tonteille ei juuri ole ollut kysyntää.

Hintojen pudottaminen Pappilanniemessä on tullut esille, kun tonteille ei juuri ole ollut kysyntää. Viimeisin kauppa tehtiin tammikuussa 2020 eikä viime kesän laajalla näkyvyydellä toteutettu markkinointikampanja tuonut tuloksia.

Pappilanniemen alueelta on myyty 34 omakotitonttia ja saman verran on myymättä. Kuudelle myymättömälle tontille voi rakentaa myös rivitalon.

Myös yksi kerrostalotontti odottaa edelleen ostajaansa. Rivitalotontteja on myyty kaksi, joista toiselle on rakennettu.

Myymättömien tonttien neliömetrihinnat vaihtelevat seitsemän ja 24 euron välillä. Tontit ovat kooltaan 1 300–2 000 neliötä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.