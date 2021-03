Taipalsaaren kirkonkylän koululla on todettu kaksi koronavirustartuntaa – kaksi luokkaa on myös asetettu karanteeniin – Taipalsaarella tartuntoja on varmistettu Länsi-Saimaan alueella selvästi eniten

0

Taipalsaaren kirkonkylän koululla on ilmennyt kaksi koronavirustartuntaa. Eksote on yhteydessä kaikkiin altistuneisiin. Kunta tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

Tartuntojen ja altistumisten vuoksi kaksi kirkonkylän koulun luokkaa on asetettu karanteeniin 30. maaliskuuta asti. Muilta osin koulun arki jatkuu toistaiseksi normaalisti.

– Koulun rehtori on tiedottanut huoltajille asiasta ja informoi heitä tarvittaessa vielä tarkemmin tilanteeseen liittyen, tiedotteessa todetaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Taipalsaarella on varmistettu tähän mennessä yhteensä 24 koronavirustartuntaa. Länsi-Saimaan alueella määrä on korkein. Lemillä ja Savitaipaleella tartuntoja on varmistettu kahdeksan, Luumäellä 12.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.