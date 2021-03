Ympäristötoimi tekee tartuntalain mukaista valvontaa myös Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella – toimijoille koronaturvallisuus tarkoittaa esimerkiksi käsihygienian ja riittävien etäisyyksien huomioimista

0

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi aloitti viime viikolla tartuntatautilain mukaisen valvonnan muun muassa kuntosaleilla ja myymälöissä sekä myös muissa kohteissa. Ravintoloiden osalta valvonnasta vastaa aluehallintovirasto.

Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan tarkastajat tekevät tarkastuksia suunnitelmallisten valvontakäyntien yhteydessä. Tarkastuksia tehdään myös aluehallintoviraston ja Traficomin pyynnöstä.

Tarkastuksilla valvotaan asiakastilojen hygieniajärjestelyitä ja turvaväleihin liittyviä ohjeistuksia. Yritysten tulee tartuntatautilain mukaisesti huomioida koronaturvallisuus ja mahdollistaa riittävät etäisyydet ja käsihygienia toiminnassaan.

Esillä on oltava myös riittävät hygieniaohjeistukset.

Kaikissa asiakastiloissa asiakkaille tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä. Esillä on oltava myös riittävät hygieniaohjeistukset.

Asiakaspaikat on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi turvavälit huomioiden. Myös tilojen ja pintojen puhdistamista tulee tehostaa normaalitasosta.

Myös Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella kuntalaiset voivat ilmoittaa asiakastiloihin liittyvistä puutteista ympäristötoimelle sähköpostitse osoitteeseen ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi.

