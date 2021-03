Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen valittiin Kangasniemen kunnanjohtajaksi – kunnanvaltuusto teki maanantaina päätöksen yksimielisesti

0

Kangasniemen kunnanvaltuusto valitsi maanantai-illan kokouksessaan yksimielisesti kunnan uudeksi johtajaksi ensi elokuun alusta alkaen nykyisen Savitaipaleen kunnanjohtajan Kimmo Kainulaisen.

Kainulainen on 53-vuotias hallintotieteiden tohtori ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, jolla on kunnallisten tehtävien lisäksi takanaan mittava ura tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen parissa.

Kainulainen kävi maanantaina esittäytymässä Kangasniemellä, mutta valtuuston kokouksessa hän ei ollut paikalla, koska Savitaipaleella oli oma valtuusto samaan aikaan.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Hannu Tiusanen kiitteli Kainulaisen monipuolista ammatillista taustaa ja sitä, että hän valtuustolle esittäytyessään osoitti vahvaa sitoutumista Kangasniemelle.

– Hakuilmoituksessa korostettiin elinkeinopoliittista osaamista. Sitä Kainulaisella näyttää olevan. Savitaipaleella hän on tehnyt hyvää yhteistyötä yrittäjien ja yrittäjäyhdistyksen kanssa. Sitä samaa tarvitaan täällä meilläkin.

– Kainulaisella on taustaa myös maaseutututkimuksesta. Siitä on varmasti hyötyä nyt, kun koronan jälkimainingeissa pelikenttä on menossa osin uusiksi. Monipaikkaisuus, etätyö, uusien asukkaiden hankinta ja kesäasukkaat, ovat Kangasniemelle mahdollisuuksia, joita pääsemme nyt yhdessä hyödyntämään. Kainulaisella on asioista kokemusta ja näyttöjä, ei pelkkiä puheita. Olemme vankasti Kainulaisen takana, vakuutti Tiusanen.

Sama kehuva linja toistui kaikkien valtuustoryhmien puheissa.

– Kimmo Kainulainen erottui haastattelutilanteessa selvästi muista. Uskon, että hänestä saamme johtajan, joka on hyvä esiintyjä ja jolla on selkeä ulosanti, totesi sosialidemokraattien Tuula Vornanen, joka toivoi, että uusi johtaja pääsisi tutustumaan lähemmin Kangasniemeen ja sen yrityksiin jo kevään korvalla.

– Vihreidenkin ryhmä on yksimielisesti sitä mieltä, että Kainulainen on meille sopiva kunnanjohtaja. Hänellä on hyvä koulutus ja riittävä kokemus. Hänen vuorovaikutustaitonsa ovat loistavat. Hän uskoo Kangasniemen mahdollisuuksiin ja hänestä välittyy yritysmyönteinen ja kylämyönteinen asenne. Maltamme tuskin odottaa, että pääsemme kehittämään kuntaa yhdessä hänen kanssaan, sanoi Maisa Juntunen.

Kokoomuksen Rauni Pietarinen oli mukana haastatteluryhmässä ja vakuuttui jo silloin Kainulaisen kyvyistä.

– Hän erottui selvästi joukosta. Hän on avoin, helposti lähestyttävä ja yrittäjämyönteinen. Tämänpäiväinen keskustelu vakuutti myös. Hän on valmis sitoutumaan Kangasniemeen.

– Myös perussuomalaisten ryhmä on yksimielisesti Kainulaisen valinnan puolella, sanoi yhden miehen valtuustoryhmää edustava Tapio Viljanen.

Valtuutettujen vuolaiden kehujen jälkeen valtuuston puheenjohtaja Tommi Vehmala (kesk.) toivotti Kimmo Kainulaisen tervetulleeksi Kangasniemelle. Samalla hän muistutti, että kunnanjohtaja ei ole ihmeidentekijä, joka kerralla muuttaa kaiken.

– Meidän valtuutettujen, yrittäjien ja kuntalaisten pitää olla myös mukana toimimassa yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa tämän paikkakunnan parhaaksi, vetosi Vehmala.

KALEVI TIITINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.