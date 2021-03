Alakoulut pysyvät vielä lähiopetuksessa Etelä-Karjalassa – Eksote esittää, että tilojen sulkeminen jatkuisi 14. huhtikuuta asti – rokotusvuorossa ovat nyt yli 70-vuotiaat

0

Koronatilanne on pahentunut Länsi-Saimaan alueella. Eksoten mukaan tilanne maakunnassa on hälyttävä. Etelä-Karjala on edelleen epidemian vakavimmassa eli kiihtymisvaiheessa, Etelä-Savo puolestaan leviämisvaiheessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi 18. maaliskuuta määräyksen tilojen sulkemisesta Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella. Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös on voimassa 31. maaliskuuta asti ja se koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin tiloja.

Päätös koskee muun muassa sisäliikuntatiloja, kuntosaleja ja muita ryhmäharrastustoiminnan tiloja, uimahalleja ja sisäleikkipaikkoja.

Sisätiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Eksoten mukaan on perusteltua, että tilojen sulkua jatkettaisiin 1.4.–14.4.

Sisä- ja ulkotapahtumissa on voimassa avin asettama kuuden hengen kokoontumisrajoitus ja tilannekuvaryhmän asettama yksityishenkilöitä koskeva kuuden hengen kokoontumisrajoitus.

Taipalsaarella kunnan johtoryhmä päätti kokouksessaan 21. maaliskuuta, että kirkonkylän koulun 4–6 -luokkien oppilaat siirtyvät etäopetukseen 1. huhtikuuta asti.

Koulussa oli aiemmin ilmennyt kaksi koronavirustartuntaa, joiden pohjalta kaksi koululuokkaa ja yksi valinnaisaineryhmä on asetettu karanteeniin 30. maaliskuuta asti.

Etelä-Karjalan alueellinen tilannekuvaryhmä ei kuitenkaan 23. maaliskuuta pidetyssä kokouksessaan todennut tarvetta alakoulujen laajemmalle etäopetukselle. Kuitenkin kouluja suositellaan nyt asettamaan kiertävien opettajien toiminta tauolle, sekä luopumaan yhteisissä opetusryhmissä lähiopetuksesta.

Lemillä kunnan kuntosali on suljettu 19. maaliskuuta alkaen toistaiseksi sivistyslautakunnan päätöksellä.

Savitaipaleen kansalaisopiston lähiopetus on puolestaan keskeytetty 31. maaliskuuta asti. Etäopetusryhmät toimivat normaalisti.

Eksote on aloittanut lähettämään kirjeitse kutsuja rokotuksiin yli 70-vuotiaille. Myös automaattipuheluja ja tekstiviestejä käytetään edelleen rokotuskutsuissa.

Yli 80-vuotiaita neuvotaan ottamaan yhteyttä Eksoten koronaneuvontanumeroon 05 352 2355 ja varaamaan ajan rokotukseen, mikäli rokotuskutsua ei ole vielä kuulunut. Numero palvelee arkisin klo 9–16.

Etelä-Savossa Essote on aloittanut yli 70-vuotiaiden rokotukset tämän viikon maanantaina. Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdströmin mukaan rokotemäärien ennustetaan kasvavan merkittävästi tällä viikolla.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

