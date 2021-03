Konstunrannan asemakaavaluonnos on jälleen nähtävillä Taipalsaarella – kaava laajennettiin myös sairaalan alueelle ja rannan ratkaisuja on muutettu

0

Taipalsaaren tekninen lautakunta päätti viime viikolla asettaa Konstunrannan asemakaavaluonnoksen nähtäville. Nähtävilläoloaikana, joka alkoi tänään ja päättyy 23. huhtikuuta, kuullaan osalliset ja pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot.

Kyseistä kaavamuutosta valmistellaan nyt jo kolmatta kertaa. Asemakaavaa on laajennettu koskemaan myös Taipalsaaren sairaalan aluetta.

Asemakaava-alue on pääosin suunniteltu väljää pientaloasumista varten. Erillispientalojen AO-merkittyjä tontteja on osoitettu 63. Näistä tonteista kuusi on omarantaisia, jotka ovat yksityisten maanomistajien pääasiassa jo rakentuneita alueita. Erillispientalotonteista 26 on sairaalan puolella.

Kaavassa on myös kolme asuinpientalotonttia, joiden merkintä on AP tai AP-1.

Näille tonteille, joista kaksi on sairaalan alueella, on mahdollista rakentaa myös rivitaloja sekä indeksillä osoitetuille paikoille myös hoivapalvelujen toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun lähialueen toiminnan yhteyteen.

Konstunrannan puolella kaikki kunnan omarantaiset tontit on nostettu irti rannasta. Rannan ja tonttien väliin on osoitettu rantaraitti. Uimarannan lähellä olevat tontit on poistettu. Huomattavasti pienennetyn venevalkaman tilalle on lisäksi lisätty tontteja ja myös viitasammakon laajentunut reviiri on huomioitu.

Entisen sairaalan päärakennuksen tontilla kaavaluonnoksessa on merkintä KTY, joka tarkoittaa toimitilarakennusten korttelialuetta.

Tämä mahdollistaa monipuolisten toimintojen, esimerkiksi toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten sijoittumisen kyseessä olevalle alueelle.

Myös liiketilat sekä palvelun ja majoituksen toimitilat ovat KTY-alueella mahdollisia, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan yhteyteen.

Erillispientalojen AO-tonttien keskimääräinen koko on 1 811 neliömetriä. Pienin on 1 160:n ja suurin 4 494 neliömetrin laajuinen. Rakennusoikeutta on keskimäärin 404 kerrosalaneliötä per tontti.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä Taipalsaaren kunnantalon yläaulassa sekä kunnan verkkosivuilla.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta:

Konstunrannan asemakaavoitus Taipalsaarella lähtee uudelleen käyntiin – alueen virkistysmahdollisuuksia puoltava kuntalaisaloite käsiteltiin kunnanhallituksessa, mutta se itsessään ei ollut syy uudelle suunnittelulle (16.9.2020)

Konstun kiistelty kaava lähtee uudelleen valmisteluun – tekninen lautakunta käsittelee asiaa juhannuksen jälkeen (16.6.2020)

Konstunrannan luonto sai puolustajansa liikkeelle – uusi viitasammakoiden kutupaikka huomioitava kaavassa, joka ei tule päätettäväksi Taipalsaarella vielä kesäkuussa (2.6.2020)

Konstunrannan kaavamuutos meni läpi teknisessä lautakunnassa – paljon keskustelua herättäneestä kaavasta järjestetään yleisötilaisuus 28. marraskuuta Taipalsaaren kunnantalolla (9.11.2019)

Konstun kaava halutaan kumoon sammakon avulla (10.9.2017)

Konstunrannan kaava puhutti pitkään Taipalsaaren valtuutettuja (25.5.2017)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.