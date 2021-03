Pääkirjoitus: Vaalikoneen merkitys korostuu korona-aikana

0

Länsi-Saimaan Sanomien vaalikone avautui viime viikolla osoitteessa www.lansisaimaa.fi/vaalikone. Vaalikoneessa voi tutkia kuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä niin ajankohtaisista paikallisista asioista kuin yleisemmistä yhteiskunnallisista teemoistakin.

Ehdokkailla on myös mahdollisuus kirjata vaalikoneeseen esittely itsestään sekä perustelut vastauksilleen. Kuntalaiset puolestaan voivat verrata omia näkemyksiään ehdokkaiden vastauksiin. Uutena ominaisuutena onnistuu myös omalla postinumeroalueella asuvien ehdokkaiden tutkiminen. Postinumeron ilmoittaminen on kuitenkin ehdokkaille vapaaehtoista.

Vaalikone ei elä pelkästään verkossa, vaan sen tarjoamaa tietoa hyödynnetään myös painetun lehden uutisoinnissa.

Länsi-Saimaan Sanomien verkkoanalytiikasta on helppo huomata, että vaalikone on löydetty. Myös ehdokkailta on saatu hyvin vastauksia ja lisää odotetaan edelleen. Se tiedetään, että vaalikoneita käytetään ahkerasti ja korona-aikana aktiivisuus voi entisestään korostua, kun ehdokkaat ja puolueet ovat pakotettuja pidättäytymään perinteisestä kenttätyöstä.

Vaalikoneita tutkinut yliopistonlehtori Kari Koljonen kertoi maaliskuussa Uutissuomalaiselle, että kuntavaaleissa vaalikone on tärkeämpi kuin muissa vaaleissa. Vaalikoneiden hienous on Koljosen mukaan se, että kaikille ehdokkaille on tarjolla yhtäläinen julkisuustila.

Tältä aukeamalta löytyy ensimmäinen vaalikoneen pohjalta tehty juttu, jota varten tutkittiin ehdokkaiden näkemyksiä siitä, minkälainen taloustyökalu tuloveroprosentin nostaminen on suhteessa kunnan palvelutasoon.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

