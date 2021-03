Lukijan mielipide: Savitaipale, hyvä paikka asua

0

Eduskuntavaalit, EU-vaalit ja vastaavat valtakunnalliset vaalit ovat tärkeitä, mutta kuntavaaleissa valitaan juuri meidän asioistamme täällä päättävät henkilöt. He vievät eteenpäin meille merkityksellisiä asioita.

Edelleenkin sote on vielä vaiheessa ja maakuntahallinto tulossa. Emme tiedä, että miten ne tulevat loppujen lopuksi vaikuttamaan meidän kuntalaisten elämään.

Luonnollisesti terveys on meille tärkeä asia. Se, että meillä on täällä ympäri vuoden toimiva terveyskeskus takaa meille hyvän päivittäisen terveydenhoidon.

On huolehdittava, että alueen kuntien omistaman Eksoten hallinnossa on sellaisia savitaipalelaisia edustajia, jotka kykenevät varmistamaan terveyskeskuksen toiminnan ja siellä riittävän lääkärien ja muun henkilökunnan määrän, ja että tehdyistä sopimuksista pidetään kiinni.

Vanhusten terveydestä ja turvallisuudesta on huolehdittava. Jos terveydenhoidon tavoitteena on, että vanhukset voivat asua mahdollisimman pitkään kotona, on silloin myös varmistettava, että kotihoito toimii. Mikäli vanhus ei enää pärjää yksin kotonaan, on hänellä oltava hyvän hoidon takaava hoitopaikka Savitaipaleella.

Luonnollisesti terveys on meille tärkeä asia.

Siinä missä vanhukset tarvitsevat hyvää hoitoa, on myös lapsista ja nuorista sekä heidän perheistään pidettävä huolta. Meidän on varmistettava, että alueen koulut ovat siinä erinomaisessa kunnossa, missä ne nyt ovat.

Savitaipale on hyvin yhteisöllinen alue. Liikuntaa, kulttuuria ja vapaaehtoistoimintaa on tuettu mahdollisuuksien mukaan. Kansalaisopisto tavoittaa toiminnallaan merkittävän osan paikallisia asukkaita. Tulokset ovat olleet hyviä, vaikka korona onkin kurittanut juuri näitä toimintamuotoja.

Hallitus on esittänyt, että fossiilisista polttoaineista luovutaan. Pientalojen öljylämmitys on muutettava ympäristöystävällisemmäksi. Kaakkois-Suomen ely-keskus on juuri muuttamassa pohjavesiluokituksia.

Se tarkoittaa sitä, että tämän vuoden alusta koko kirkonkylän alueella maalämpöporauksia ei enää saa tehdä. Siinä siis yksi vaihtoehto vähemmän muutenkin kalliiksi käyvään omakotitalon lämmitysremonttiin.

Hallituksessa todetaan, että julkista ja raideliikennettä on suosittava, sähköpolkupyörien ja -potkulautojen käyttöä lisättävä. Täällä maalla me tiedämme, miten realistisia tällaiset vaatimukset ovat. Sen vuoksi meillä pitäisi olla täällä oma liikennesuunnitelma, että miten täällä pärjätään, kun hallitus vaatii siirtymistä sähkökäyttöisiin autoihin.

Meidän on huolehdittava, että Savitaipale tarjoaa asukkaille hyviä työpaikkoja. Yhtä tärkeää on kuitenkin, että Savitaipaleella asuvilla on hyviä työpaikkoja lähialueella, mutta niin, että Savitaipale tuntuu kaikista paikalta, jossa on hyvä asua.

Muun muassa näitä asioita hoitamaan tarvitsemme asiansa osaavia valtuutettuja kunnan luottamushenkilöiksi.

ARI LINDQVIST

Pro Savitaipaleen

hallituksen

puheenjohtaja,

kunnanvaltuutettu

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.