Jo 24 kuntaa on päättänyt lisärahoituksesta Saimaa-ilmiöön. Viimeisimmäksi Länsi-Saimaan kunnista asiasta päätti Savitaipale.

Kunnanvaltuusto naulasi toissa maanantain kokouksessa päätöksen sitoutua kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitukseen 10 000 euron kuntaosuudella, jos Saimaa-ilmiö valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Vuotuinen maksuosuus viiden vuoden aikana olisi 2 000 euroa vuodessa.

– Uskon, että Saimaa-ilmiö ja sen mahdollistama yhteistyö antaa aivan uudenlaista näkyvyyttä ja sisältöä Savitaipaleen alueen matkailupalveluihin ja tapahtumatuotantoon, Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen sanoo tiedotteessa.

– On myös hienoa, että Itä-Suomen kunnat ovat lähteneet laajalla rintamalla tukemaan Saimaa-ilmiötä. Koen, että Saimaa-ilmiö ja sen alueellinen verkosto on kansainvälisestikin ajatellen innovatiivinen konsepti, jos ajatellaan aiemmin toteutettuja kulttuuripääkaupunkivuosia, Kainulainen jatkaa.

Lähtökohtaisesti kaikki kunnat ovat mukana, sillä ilmiössä ovat mukana kaikki Itä-Suomen neljä maakuntaliittoa. Lisäksi mukana ovat keskuskaupungit Savonlinna, Mikkeli, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta. Lisärahoitus sitoo entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Rahoitus toteutuu, mikäli Saimaa-ilmiöstä tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026.

Taipalsaari on sitoutunut Saimaa-ilmiö -kulttuuripääkaupunkihankkeeseen yhteensä 15 000 eurolla vuosiksi 2022–2026. Vuotuinen kuntaosuus on näin ollen 3 000 euroa. Lemi on mukana 8900 eurolla.

Ilmiön tiimillä on tekeillä paraikaa hakukirja, joka on tarkoitus palauttaa 23. huhtikuuta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Voittaja valitaan 2. kesäkuuta.

